"Воювати – одне задоволення": Повітряні сили показали роботу IRIS-T

Повітряні сили поділились кадрами роботи зенітного ракетного комплексу IRIS-T, який допомагає українській ППО збивати найскладніші цілі ворога.

Джерело: ПС ЗСУ у соцмережах

Деталі: NASAMS та IRIS-T – перші західні зенітні ракетні системи середньої дальності, які почали захищати критичну інфраструктуру України від масованих атак ворога.

Реклама:

Зараз у Повітряних силах чимало батарей NASAMS та IRIS-T, які поступово стають на озброєння та поетапно витісняють морально та фізично застарілі ЗРК радянського виробництва.

Зазначається, що IRIS-T – якісна німецька система, здатна знищувати усі аеродинамічні цілі в радіусі до 40 км. Це найсучасніший зенітний ракетний комплекс у Повітряних силах ЗСУ. На озброєнні із жовтня 2022 року.

РЕКЛАМА:

"Воювати на IRIS-T – одне задоволення", – зізнаються українські зенітники.