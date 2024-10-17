Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Воювати – одне задоволення": Повітряні сили показали роботу IRIS-T

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 жовтня 2024, 11:25
Воювати – одне задоволення: Повітряні сили показали роботу IRIS-T
Система Iris-T. фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Повітряні сили поділились кадрами роботи зенітного ракетного комплексу IRIS-T, який допомагає українській ППО збивати найскладніші цілі ворога.

Джерело: ПС ЗСУ у соцмережах

Деталі: NASAMS та IRIS-T – перші західні зенітні ракетні системи середньої дальності, які почали захищати критичну інфраструктуру України від масованих атак ворога.

Реклама:

Зараз у Повітряних силах чимало батарей NASAMS та IRIS-T, які поступово стають на озброєння та поетапно витісняють морально та фізично застарілі ЗРК радянського виробництва.

Зазначається, що IRIS-T – якісна німецька система, здатна знищувати усі аеродинамічні цілі в радіусі до 40 км. Це найсучасніший зенітний ракетний комплекс у Повітряних силах ЗСУ. На озброєнні із жовтня 2022 року.

РЕКЛАМА:

"Воювати на IRIS-T – одне задоволення", – зізнаються українські зенітники.

Повітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Рятувальники оприлюднили відео деблокування загиблих від атаки по Сумах

Генпрокурор Костін йде у відставку

Цифровізація, перевірки, аудит: на РНБО визначили, як прибрати корупцію із МСЕК

СБУ: 64 посадовці МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність

Зеленський: І Трамп, і Гарріс зможуть зробити "щось" щодо війни в Україні до січня

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Росіяни атакували 56 безпілотниками: 22 збили, але є і 5 влучань по об’єктах інфраструктури
Небо чисте: Повітряні сили дополювали ворожі дрони і підбили підсумки бою 16 жовтня
Росія атакувала Україну 136 ударними дронами: 51 збили, 60 локаційно втрачені, ще понад 20 у повітрі
Останні новини
21:15
Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном: обговорили ситуацію в Україні
21:00
БоксБій легенд: Леннокс Льюїс розглядає можливість реваншу з Майком Тайсоном
20:51
Туреччина зупинила експорт військових товарів до Росії після попередження США – ЗМІ
20:19
Росія через санкції організує перевалку газу з судна на судно в Баренцевому морі
20:06
відео27 років тому "Динамо" розгромило "Барселону" у Києві: як це було
19:31
США пообіцяли нові "потужні" санкції проти РФ
19:28
фото"Найдорожчий скарб у Британії": шукачі-аматори знайшли тисячі срібних монет віком 950 років
19:27
Amazon встановлює надзвичайно низькі ціни для свого магазину-конкурента Temu
19:26
У Молдові розслідують понад 400 випадків підкупу виборців
19:10
Фонд держмайна знайшов покупців на ветеринарну клініку та адмінбудівлі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: