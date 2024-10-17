Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Воевать – одно удовольствие": Воздушные силы показали работу IRIS-T

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 октября 2024, 11:25
Воевать – одно удовольствие: Воздушные силы показали работу IRIS-T
Система Iris-T. фото из Facebook Генштаба ВСУ

Воздушные силы поделились кадрами работы зенитного ракетного комплекса IRIS-T, который помогает украинской ПВО сбивать сложнейшие цели врага.

Источник: ВС ВСУ в соцсетях

Детали: NASAMS и IRIS-T - первые западные зенитные ракетные системы средней дальности, которые начали защищать критическую инфраструктуру Украины от массированных атак врага.

Реклама:

Сейчас в Воздушных силах немало батарей NASAMS и IRIS-T, которые постепенно становятся на вооружение и поэтапно вытесняют морально и физически устаревшие ЗРК советского производства.

Отмечается, что IRIS-T - качественная немецкая система, способная уничтожать все аэродинамические цели в радиусе до 40 км. Это самый современный зенитный ракетный комплекс в Воздушных силах ВСУ. На вооружении с октября 2022 года.

РЕКЛАМА:

"Воевать на IRIS-T - одно удовольствие", - признаются украинские зенитчики.

Воздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: россияне систематически казнят военнопленных и применяют химоружие

видеоВ австралийском парламенте королю Британии Чарльзу кричали "Ты не мой король!"

СМИ: Южная Корея рассматривает возможность отправить военный персонал в Украину

Генштаб: На фронте произошло 107 боев, продолжается операция на Курщине

Друзья зама Кличко завладели рядом объектов коммунальной недвижимости в Киеве – Bihus.Info

фото, видеоВ Судане сбили грузовой самолет с россиянами на борту – СМИ

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Россияне атаковали 56 беспилотниками: 22 сбили, но есть и 5 попаданий по объектам инфраструктуры
Небо чистое: Воздушные силы уничтожили вражеские дроны и подвели итоги боя 16 октября
Россия атаковала Украину 136 ударными дронами: 51 сбили, 60 локационно потеряны, еще более 20 в воздухе
Последние новости
07:26
Дроны атаковали также предприятия в Тамбовской и Воронежской областях РФ  
06:37
Британия предоставит Украине кредит в $2,93 млрд за счет замороженных активов РФ
06:06
баскетболОпределились символическая сборная и MVP второй недели Суперлиги
05:32
Россияне запустили новые группы БпЛА
05:17
ISW: россияне систематически казнят военнопленных и применяют химоружие
04:04
БоксМы шли к этому 9 лет: Чухаджян – о бое с Эннисом
03:53
Две области России атаковали беспилотники: горят спиртзаводы
02:54
видеоВ австралийском парламенте королю Британии Чарльзу кричали "Ты не мой король!"
02:31
обновленоВ Сумах российские военные попали "Шахедом" в жилые дома, есть погибшие
02:01
баскетболAll-in от "Никс", "Бостон" сохранил "костяк", последний шанс "Бакс": превью Восточной конференции НБА
Все новости...
Реклама:
Реклама: