Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський представив План перемоги на засіданні Євроради

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Четвер, 17 жовтня 2024, 13:01
Зеленський представив План перемоги на засіданні Євроради
Зеленський, скриншот

У четвер, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської Ради та представив "план перемоги", або ж – стратегію примусу Росії до реальної дипломатії.

Джерело: виступ Зеленського, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський наголосив, що європейська єдність – це також зброя, яка забезпечує безпеку не лише для України, але й для всіх європейських народів.

Реклама:

Він акцентував на необхідності провести другий Саміт миру, щоб покласти край війні та анонсував Рамкову формулу миру, яка включає всі аспекти відновлення миру.

"Ми вже провели чотири зустрічі щодо пунктів Формули миру. Сьогодні у Франції проходить п'ята. Я вдячний Франції за її проведення. У листопаді ми розробимо повноцінний документ на основі Формули миру і поділимося ним з усіма, в тому числі з росіянами, на Саміті миру", – поділився він.

Зеленський зазначив, що Росію підготувати до "справжньої дипломатії" та примусити до "справедливого миру" може "план перемоги".

РЕКЛАМА:

Він звернувся до учасників саміту із закликом допомогти реалізувати його.

"Якщо ми почнемо зараз і будемо слідувати "плану перемоги" – ми зможемо закінчити цю війну не пізніше наступного року", – наголосив Зеленський.

За словами українського лідера, метою плану є зміцнення не лише України, а й усієї євроатлантичної спільноти. 

"Росія вдасться до дипломатії лише тоді, коли побачить, що силою нічого не доб'ється. Ми повинні створити належні умови, щоб закінчити цю війну", – наголосив він.

Зеленський акцентував, що Україна готова покласти "план перемоги" на стіл європейським лідерам і розраховує на їхню підтримку. 

"Україна готова до справжньої дипломатії. Але для цього ми маємо бути сильними. Силоміць нав'язані перемир'я замість справедливого миру ніколи не забезпечували безпеку. Ніхто не щасливий, коли повертається війна", – підсумував він.

Також президент окремо представив кожен пункт "плану перемоги".

Нагадаємо:

План перемогиЗеленськийЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS

футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні

Буданов: Перші війська КНДР можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня

Шмигаль: Замість МСЕК запровадять нову європейську модель

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Генпрокурор Костін йде у відставку

Усі новини...
План перемоги
Рютте: Україна стане членом НАТО, але терміни поки не визначені
Зеленський повіз у Брюссель План перемоги
Новий генсек НАТО каже, що обговорює "план перемоги" Зеленського із союзниками
Останні новини
04:46
ISW: Путін на саміті BRICS хоче створити механізми для посилення війни
04:08
футболРосійський бізнесмен хоче купити клуб італійської Серії А
03:48
ЗМІ: Блогерка отримала 6,65 млн грн за організацію чемпіонату зі спортивної гімнастики
03:10
В Київській області ППО працює по безпілотниках
02:38
Зеленський: Взаємне припинення повітряних атак по енергетиці може завершити гарячу фазу війни
02:23
Що потрібно знати про овуляцію: наука розвінчує міфи
02:06
футболГендиректор "Шахтаря": Судаков зацікавив "Манчестер Сіті"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
оновлюєтьяРосійські військові запустили ударні дрони по Україні
00:13
Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS
Усі новини...
Реклама:
Реклама: