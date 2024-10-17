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Зеленский представил План победы на заседании Евросовета на заседании Евросовета

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоЧетверг, 17 октября 2024, 13:01
Зеленский представил План победы на заседании Евросовета на заседании Евросовета
Зеленский, скриншот

В четверг, 17 октября, президент Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского Совета и представил "план победы", или же – стратегию принуждения России к реальной дипломатии.

Источник: выступление Зеленского, "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что европейское единство – это также оружие, которое обеспечивает безопасность не только для Украины, но и для всех европейских народов.

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Он акцентировал на необходимости провести второй Саммит мира, чтобы положить конец войне и анонсировал Рамочную формулу мира, которая включает все аспекты восстановления мира.

"Мы уже провели четыре встречи по пунктам Формулы мира. Сегодня во Франции проходит пятая. Я благодарен Франции за ее проведение. В ноябре мы разработаем полноценный документ на основе Формулы мира и поделимся им со всеми, в том числе с россиянами, на Саммите мира", – поделился он.

Зеленский отметил, что Россию подготовить к "настоящей дипломатии" и принудить к "справедливому миру" может "план победы".

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Он обратился к участникам саммита с призывом помочь реализовать его.

"Если мы начнем сейчас и будем следовать "плану победы" – мы сможем закончить эту войну не позднее следующего года", – подчеркнул Зеленский.

По словам украинского лидера, целью плана является укрепление не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества.

"Россия прибегнет к дипломатии только тогда, когда увидит, что силой ничего не добьется. Мы должны создать надлежащие условия, чтобы закончить эту войну", – подчеркнул он.

Зеленский акцентировал, что Украина готова положить "план победы" на стол европейским лидерам и рассчитывает на их поддержку.

"Украина готова к настоящей дипломатии. Но для этого мы должны быть сильными. Силой навязанные перемирия вместо справедливого мира никогда не обеспечивали безопасность. Никто не счастлив, когда возвращается война", – подытожил он.

Также президент отдельно представил каждый пункт "плана победы".

Напомним:

План победыЗеленскийЕС
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