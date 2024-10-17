Без ТЦК і ВЛК: У "Дії" запустили рекрутинг до Армії дронів

У застосунку "Дія" запровадили рекрутинг до Армії дронів.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пресслужба Мінцифри

Пряма мова Федорова: "Додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК. Подаєте заяву за кілька кліків, проходите співбесіду та підписуєте контракт.

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Після подання заяви потрапите тільки в той підрозділ, який обрали. Жодного "розподілу" та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви і на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

Обирайте в "Дії" топові військові частини, які спеціалізуються на безпілотниках, та показують найкращі результати по ураженнях".

Деталі: Зазначається, що рекрутинг у "Дії" нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями. У застосунку за фільтрами потрібно обрати бригаду або підрозділ, у який людина хоче потрапити, далі – надіслати одну чи декілька заяв.

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Потрібно самостійно обрати напрям, пов’язаний із БпЛА, — від оператора будь-якого дрона до інженера. Далі рекрутер запрошує кандидата на співбесіду і підрозділ підписує з ним контракт.

Пряма мова: "Для сильних підрозділів, які будують власний рекрутинг, послуга в "Дії" — крута можливість ефективно й швидко "забронювати" бійця і провести його до себе через "Дію" без ТЦК і ВЛК.

Дрони стали геймчейнджерами на полі бою, пташки за кілька тисяч знищують техніку за мільйони. Ставайте частиною війни технологій — подавайте заяву про рекрутинг у "Дії", щоб бачити результати своєї роботи в новинах...

Обирайте, де служити самостійно, — в "Дії", щоб інші не обрали замість вас".

Що передувало: Міністерство цифрової трансформації повідомило, що планує впровадити експериментальний проєкт із рекрутингу громадян в електронній формі через застосунок "Дія".