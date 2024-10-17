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Без ТЦК и ВВК: В "Дії" запустили рекрутинг в Армию дронов

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 октября 2024, 13:08
Без ТЦК и ВВК: В Дії запустили рекрутинг в Армию дронов
иллюстрация Минцифры

В приложении "Дія" ввели рекрутинг в Армию дронов.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пресс-служба Минцифры

Прямая речь Федорова: "Добавили возможность присоединиться к подразделениям БпЛА без посещения ТЦК. Подаете заявление в несколько кликов, проходите собеседование и подписываете контракт.

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После подачи заявления попадете только в то подразделение, которое выбрали. Никакого "распределения" и мобилизации через ТЦК, все решаете вы и на базовую военную подготовку идете с уже подписанным контрактом. Пригодность к службе также подтверждаете самостоятельно еще на этапе подачи заявления, поэтому проходить ВВК не нужно.

Выбирайте в "Дії" топовые воинские части, которые специализируются на беспилотниках, и показывают лучшие результаты по поражениям".

Детали: Отмечается, что рекрутинг в "Дії" напоминает поиск работы на сайте с вакансиями. В приложении по фильтрам нужно выбрать бригаду или подразделение, в которое человек хочет попасть, далее - отправить одно или несколько заявлений.

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Нужно самостоятельно выбрать направление, связанное с БпЛА, - от оператора любого дрона до инженера. Далее рекрутер приглашает кандидата на собеседование и подразделение подписывает с ним контракт.

Прямая речь: "Для сильных подразделений, которые строят собственный рекрутинг, услуга в "Дії" - крутая возможность эффективно и быстро "забронировать" бойца и провести его к себе через "Дію" без ТЦК и ВЛК.

Дроны стали геймчейнджерами на поле боя, птички за несколько тысяч уничтожают технику за миллионы. Становитесь частью войны технологий - подавайте заявление о рекрутинге в "Дії", чтобы видеть результаты своей работы в новостях

Выбирайте, где служить самостоятельно, - в "Дії", чтобы другие не выбрали вместо вас".

Что предшествовало: Министерство цифровой трансформации сообщило, что планирует внедрить экспериментальный проект по рекрутингу граждан в электронной форме через приложение "Дія".

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