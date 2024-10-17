У ДТП на Вінничині загинули 6 людей, серед яких двоє неповнолітніх

Внаслідок ДТП неподалік села Писарівка Вінницької області загинуло шестеро людей, включно з водієм мікроавтобуса та його пасажирами.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Вінницькій області

Деталі: За попередньою інформацією слідства, аварія сталася 16 жовтня близько 17:20 на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Ізварине. 36-річний водій вантажівки DAF, мешканець Гайсинського району Вінниччини, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом RENAULT TRAFIK. За кермом мікроавтобуса перебував 48-річний житель Вінниці.

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Фото: Нацполіція

Дослівно: "Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та п’ятеро його пасажирів: мешканці Вінницького району 16, 17, 19, 23 років та 21-річний житель Жмеринського району загинули на місці події".

Фото: Нацполіція

Деталі: Водій вантажівки госпіталізований, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Автомобілі вилучено на арештмайданчик, а водію вантажівки призначено токсикологічну експертизу.

Наразі проводиться низка експертиз для встановлення остаточних обставин трагедії.