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В ДТП под Винницей погибли 6 человек, в числе которых двое несовершеннолетних

"Украинская правда"Четверг, 17 октября 2024, 13:11
В ДТП под Винницей погибли 6 человек, в числе которых двое несовершеннолетних
Фото: Нацполиция

В результате ДТП недалеко от села Писаревка Винницкой области погибли шесть человек, включая водителя микроавтобуса и его пассажиров.

Источник: Главное управление Национальной полиции в Винницкой области

Детали: По предварительной информации следствия, авария произошла 16 октября около 17:20 на автодороге Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Изварино. 36-летний водитель грузовика DAF, житель Гайсинского района Винницкой области, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом RENAULT TRAFIK. За рулем микроавтобуса находился 48-летний житель Винницы.

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Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

Дословно: "В результате ДТП водитель микроавтобуса и пятеро его пассажиров: жители Винницкого района 16, 17, 19, 23 лет и 21-летний житель Жмеринского района погибли на месте происшествия".

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

Детали: Водитель грузовика госпитализирован, он задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Автомобили изъяты на штрафплощадку, а водителю грузовика назначена токсикологическая экспертиза.

Сейчас проводится ряд экспертиз для установления окончательных обстоятельств трагедии.

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жертвыаварияВинницкая область
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