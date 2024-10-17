Зеленський застеріг, що буде, якщо світ не підтримає План перемоги

Президент Володимир Зеленський заявив: якщо міжнародні партнери України не підтримають його План перемоги, то це стане привілеєм для Росії та великою помилкою.

Джерело: Зеленський на брифінгу в Брюсселі після участі у засіданні Євроради, де він представив План перемоги, цитує "Європейська правда"

Деталі: Президент наголосив, що у плані є і зброя, і запрошення до НАТО, і економічне посилення, яке дасть визначеність, що в Україні будуть інвестиції, та що її ресурси будуть захищені і не діставатимуться Росії або їх союзникам.

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Пряма мова: "Якщо не дадуть, нам буде дуже складно. Це буде привілей від світу до Росії. Слабкість України – це сила для Росії. І я думаю, це буде великою помилкою.

Ми можемо говорити, що запрошення до НАТО, а також пакет стримування, пакет далекобійної зброї – ми можемо все це мати превентивно. Це ще не членство у НАТО, це запрошення. Але це ознака, що ми там будемо, що Україна не наодинці".

Деталі: Глава держави також зауважив, що на саміті ЄС у четвер 18 партнерів коментували його План перемоги.

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Що передувало: Німецький канцлер Олаф Шольц, коментуючи представлений президентом Володимиром Зеленським План перемоги, зазначив, що є рішення, які він ухвалив, і вони "не зміняться".

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що не побачив нічого нового у Плані перемоги президента Володимира Зеленського, адже більшість пунктів – це аспекти, щодо яких ЄС досі вагається.