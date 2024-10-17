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Зеленский предостерег, что будет, если мир не поддержит План победы

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоЧетверг, 17 октября 2024, 14:37
Зеленский предостерег, что будет, если мир не поддержит План победы
Зеленский. фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил: если международные партнеры Украины не поддержат его План победы, то это станет привилегией для России и большой ошибкой.

Источник: Зеленский на брифинге в Брюсселе после участия в заседании Евросовета, где он представил План победы, цитирует "Европейская правда"

Детали: Президент подчеркнул, что в плане есть и оружие, и приглашение в НАТО, и экономическое усиление, которое даст определенность, что в Украине будут инвестиции, и что ее ресурсы будут защищены и не будут доставаться России или их союзникам.

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Прямая речь: "Если не дадут, нам будет очень сложно. Это будет привилегия от мира к России. Слабость Украины - это сила для России. И я думаю, это будет большой ошибкой.

Мы можем говорить, что приглашение в НАТО, а также пакет сдерживания, пакет дальнобойного оружия - мы можем все это иметь превентивно. Это еще не членство в НАТО, это приглашение. Но это признак, что мы там будем, что Украина не осталась одна".

Президент также отметил, что на саммите ЕС в четверг 18 партнеров комментировали его План победы.

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Что предшествоавало: Немецкий канцлер Олаф Шольц, комментируя представленный президентом Владимиром Зеленским План победы, отметил, что есть решения, которые он принял, и они "не изменятся".

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что не увидел ничего нового в Плане победы президента Владимира Зеленского, ведь большинство пунктов – это аспекты, по которым ЕС до сих пор колеблется.

План победыЗеленскийвойна
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