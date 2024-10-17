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Російський FPV розірвався біля машини мера Часового Яру під час евакуації

Ольга Кириленко, Валентина РоманенкоЧетвер, 17 жовтня 2024, 14:47
Російський FPV розірвався біля машини мера Часового Яру під час евакуації
Сергій Чаус. фото з Facebook мера

Російський FPV-дрон намагався уразити білий автомобіль Mitsubishi L200, на якому голова ВЦА Часового Яру Сергій Чаус евакував пораненого дідуся з одного з мірокрайонів міста, але впав і розірвався за авто.

Джерело: Сергій Чаус у коментарі УП, відео мера у Facebook

Деталі: Подія сталася 16 жовтня уже після виїзду з Часового Яру На Донеччині, у сусідньому селі Миколаївка.

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В автомобілі L200 на момент прильоту був Чаус, його співробітник і поранений дідусь – на щастя, усі живі та цілі. Пошкодження отримав лише автомобіль.

Пряма мова: "Учора ми вивозили з Шевченка (мікрорайон Часового Яру – УП) пораненого діда 1939 року. Наша машина була в русі, мабуть, вони (росіяни – УП) змалювали нас ще під час заїзду в місто, і вже на виїзді, у Миколаївці, намагалися влучити. Основну роль тут зіграв РЕБ – він посадив цю гидоту, і вона розірвалася за машиною. Уламки посікли колеса й задню частину машини, ми виїжджали на дисках. Не знаю, чи полювали вони на мене, чи просто (атакували машину – УП)".

Донецька областьвійна
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