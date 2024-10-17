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Российский FPV разорвался возле машины мэра Часового Яра во время эвакуации

Ольга Кириленко, Валентина РоманенкоЧетверг, 17 октября 2024, 14:47
Российский FPV разорвался возле машины мэра Часового Яра во время эвакуации
Сергей Чаус. фото из Facebook мэра

Российский FPV-дрон пытался поразить белый автомобиль Mitsubishi L200, на котором глава ВГА Часового Яра Сергей Чаус эвакуировал раненого дедушку из одного из микрорайонов города, но упал и разорвался за авто.

Источник: Сергей Чаус в комментарии УП, видео мэра в Facebook

Детали: Происшествие имело место 16 октября уже после выезда из Часового Яра в Донецкой области, в соседнем селе Николаевка.

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В автомобиле L200 на момент прилета был Чаус, его сотрудник и раненый дедушка - к счастью, все живы и целы. Повреждения получил только автомобиль.

Прямая речь: "Вчера мы вывозили из Шевченко (микрорайон Часового Яра - УП) раненого деда 1939 года. Наша машина была в движении, видимо, они (россияне - УП) срисовали нас еще во время заезда в город, и уже на выезде, в Николаевке, пытались попасть. Основную роль здесь сыграл РЭБ - он посадил эту гадость, и она разорвалась за машиной. Осколки посекли колеса и заднюю часть машины, мы выезжали на дисках. Не знаю, охотились ли они на меня или просто (атаковали машину - УП)".

Донецкая областьвойна
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