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Україна та Греція уклали безпекову угоду

Іванна Костіна, Євген КізіловЧетвер, 17 жовтня 2024, 16:27
Україна та Греція уклали безпекову угоду
фото: Офіс президента

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підписав у Брюсселі двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки з Україною.

Джерело: президент Володимир Зеленський написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський нагадав, що від початку повномасштабного російського вторгнення Греція надає Україні військову допомогу, зокрема матеріально-технічну та навчальну.

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"Сьогодні з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Греція готова забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби нашої держави й надалі. Вона надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16", – повідомив Зеленський.

Він подякував Греції за всю допомогу, за всі можливості для захисту України.

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За словами уряду в Афінах, угода відкриває шлях для активної участі Греції у відновленні України, зокрема, Одеси, міста з міцними культурними та історичними зв'язками з Грецією, яке Міцотакіс пообіцяв допомогти відродити під час свого візиту до України в березні минулого року. Такі зусилля з відбудови також відкривають можливості для грецьких компаній і для співпраці як з європейськими, так і з українськими фірмами.

Нагадаємо, двосторонні безпекові угоди Україна укладає на виконання декларації країн "Групи семи", ухваленої в липні 2023 року у Вільнюсі.

На сьогодні Україна підписала вже понад два десятки таких двосторонніх документів, а також Ukraine Compact – багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.

У вересні Київ уклав двосторонню "безпекову угоду" з Ірландією.

ГреціяУкраїнагарантії безпеки
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