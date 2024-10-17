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Украина и Греция заключили соглашение по безопасности

Иванна Костина, Евгений КизиловЧетверг, 17 октября 2024, 16:27
Украина и Греция заключили соглашение по безопасности
фото: Офис президента

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписал в Брюсселе двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной.

Источник: президент Владимир Зеленский написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: Соглашение было подписано в Брюсселе премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

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Зеленский напомнил, что с начала полномасштабного российского вторжения Греция предоставляет Украине военную помощь, в частности материально-техническую и учебную.

"Сегодня с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Греция готова обеспечивать наиболее насущные оборонные потребности нашего государства и в дальнейшем. Она будет предоставлять дополнительные ресурсы для ускорения подготовки наших пилотов и технического персонала для самолетов F-16", – сообщил Зеленский.

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Он поблагодарил Грецию за всю помощь, за все возможности для защиты Украины.

По словам правительства в Афинах, соглашение открывает путь для активного участия Греции в восстановлении Украины, в частности Одессы, города с прочными культурными и историческими связями с Грецией, который Мицотакис пообещал помочь возродить во время своего визита в Украину в марте прошлого года. Такие усилия по восстановлению также открывают возможности для греческих компаний и для сотрудничества как с европейскими, так и с украинскими фирмами.

Напомним, двусторонние соглашения по безопасности Украина заключает во исполнение декларации стран "Группы семи", принятой в июле 2023 года в Вильнюсе.

На сегодня Украина подписала уже более двух десятков таких двусторонних документов, а также Ukraine Compact – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.

В сентябре Киев заключил двустороннее "соглашение по безопасности" с Ирландией.

ГрецияУкраинагарантии безопасности
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