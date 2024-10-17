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У четвер на фронті відбулося вже понад 120 бойових зіткнень – Генштаб

Євген КізіловЧетвер, 17 жовтня 2024, 17:30
У четвер на фронті відбулося вже понад 120 бойових зіткнень – Генштаб
фото: Getty Images

Із початку доби відбулося понад 120 бойових зіткнень, окупанти продовжують застосовувати авіацію та здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня України.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в соцмережах

Деталі: Повідомляється, що особливо активно ворог атакує на Покровському та Курахівському напрямках. Проте українські воїни не допускають прориву оборони.

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За інформацією ГШ, також окупанти не припиняють застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської та Сумської областей.

За наявною інформацією на даний час, росіяни завдали чотири авіаудари по території Курської області РФ, застосувавши 10 КАБ.

На Харківському напрямку у четвер відбулося три бойових зіткнення. На Лиманському напрямку з початку доби нараховується уже 16 боєзіткнень, з яких шість тривають досі.

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На Сіверському напрямку окупанти активно застосовують авіацію. Зазнали ударів КАБами Сіверськ та Званівка. На Торецькому напрямку противник шість разів атакував позиції українських військ. На даний час бої тривають поблизу Торецька, Неліпівки та Щербанівки. На Покровському напрямку точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 23 спроби штурму українських позицій.

Найгарячіше на Курахівському напрямку. Тут триває 10 боєзіткнень. Ще 22 ворожих штурми вже відбито.

На Времівському напрямку було відбито п’ять штурмових дій противника, один ворожий штурм продовжується. На Оріхівському напрямку загарбники застосовують авіацію в районі Новоданилівки. На Придніпровському напрямку українські захисники відбили одну атаку ворога.

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