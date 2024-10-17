В четверг на фронте произошло уже более 120 боевых столкновений – Генштаб

С начала суток произошло более 120 боевых столкновений, оккупанты продолжают применять авиацию и осуществлять атаки почти на всех направлениях востока и юга Украины.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в соцсетях

Детали: Сообщается, что особенно активно враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях. Однако украинские воины не допускают прорыва обороны.

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По информации ГШ, также оккупанты не прекращают применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской и Сумской областей.

По имеющейся информации в настоящее время, россияне нанесли четыре авиаудара по территории Курской области РФ, применив десять КАБ.

На Харьковском направлении в четверг произошло три боевых столкновения. На Лиманском направлении с начала суток насчитывается уже 16 боестолкновений, из которых шесть продолжаются до сих пор.

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На Северском направлении оккупанты активно применяют авиацию. Подверглись ударам КАБами Северск и Звановка. На Торецком направлении противник шесть раз атаковал позиции украинских войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Торецка, Нелиповки и Щербановки. На Покровском направлении идут ожесточенные бои. Враг уже совершил 23 попытки штурма украинских позиций.

Горячее всего на Кураховском направлении. Здесь продолжается 10 боестолкновений. Еще 22 вражеских штурма отбиты.

На Времовском направлении было отражено пять штурмовых действий противника, один вражеский штурм продолжается. На Ореховском направлении захватчики применяют авиацию в районе Новоданиловки. На Приднепровском направлении украинские защитники отбили одну атаку врага.