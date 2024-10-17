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Ізраїль заявив про ліквідацію вже другого лідера ХАМАС

"Українська правда", Євген КізіловЧетвер, 17 жовтня 2024, 20:27
Ізраїль заявив про ліквідацію вже другого лідера ХАМАС
Яхья Сінвар. Фото: Getty Images

Ізраїль повідомив США, що одним з убитих 16 жовтня терористів в Газі є лідер ХАМАС Яхья Сінвар.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на ізраїльського високопосадовця, заява ЦАХАЛ, CNN із посиланням на своє джерело

Деталі: Спочатку ізраїльські військові повідомили, що під час бою на першому поверсі будівлі в Газі було ліквідовано трьох терористів, один з яких "дуже схожий" на Сінвара, якого вважають організатором нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

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Для остаточного підтвердження особи вирішили провести ДНК-тестування, а також стоматологічну і дактилоскопічну експертизу, використовуючи записи з часів ув’язнення Сінвара в Ізраїлі.

Пізніше CNN із посиланням на власне джерело повідомив, що Ізраїль провів необхідні тести. Вони показали, що вбито було саме Сінвара. Його тіло знайшли під уламками будівлі в Газі, в яку влучив ізраїльський танк рано вранці в четвер.

Телеканал уточнив, що смерть лідера ХАМАС підтвердила стоматологічна експертиза та попередній аналіз ДНК.

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Як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, немає жодних ознак того, що під час цієї операції постраждали заручники.

На непідтверджених фотографіях, поширених у соціальних мережах, було видно тіло, схоже на тіло Сінвара.

Передісторія:

  • 6 серпня Палестинське угруповання ХАМАС оголосило своїм лідером Яхью Сінвара замість Ісмаїла Ганії, якого вбили під час "ізраїльського рейду" на його резиденцію в Тегерані зранку 31 липня.

ХАМАСІзраїль
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