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Израиль заявил о ликвидации уже второго лидера ХАМАС

"Украинская правда", Евгений КизиловЧетверг, 17 октября 2024, 20:27
Израиль заявил о ликвидации уже второго лидера ХАМАС

Израиль сообщил США, что одним из убитых 16 октября террористов в Газе является лидер ХАМАС Яхья Синвар.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на израильского высокопоставленного чиновника, заявление ЦАХАЛ, CNN со ссылкой на свой источник

Детали: Сначала израильские военные сообщили, что во время боя на первом этаже здания в Газе были ликвидированы трое террористов, один из которых "очень похож" на Синвара, которого считают организатором нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября.

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Для окончательного подтверждения личности решили провести ДНК-тестирование, а также стоматологическую и дактилоскопическую экспертизу, используя записи со времен заключения Синвара в Израиле.

Позже CNN со ссылкой на собственный источник сообщил, что Израиль провел необходимые тесты. Они показали, что убит был именно Синвар. Его тело нашли под обломками здания в Газе, в которое попал израильский танк рано утром в четверг.

Телеканал уточнил, що смерть лидера ХАМАС подтвердила стоматологическая экспертиза и предварительный анализ ДНК.

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Как заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, нет никаких признаков того, что во время этой операции пострадали заложники.

На неподтвержденных фотографиях, распространенных в социальных сетях, было видно тело, похожее на тело Синвара.

Предыстория:

  • 6 августа Палестинская группировка ХАМАС объявила своим лидером Яхью Синвара вместо Исмаила Гании, которого убили во время "израильского рейда" на его резиденцию в Тегеране утром 31 июля.

ХАМАСИзраиль
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