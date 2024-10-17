Израиль заявил о ликвидации уже второго лидера ХАМАС
Израиль сообщил США, что одним из убитых 16 октября террористов в Газе является лидер ХАМАС Яхья Синвар.
Источник: The Times of Israel со ссылкой на израильского высокопоставленного чиновника, заявление ЦАХАЛ, CNN со ссылкой на свой источник
Детали: Сначала израильские военные сообщили, что во время боя на первом этаже здания в Газе были ликвидированы трое террористов, один из которых "очень похож" на Синвара, которого считают организатором нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября.
Для окончательного подтверждения личности решили провести ДНК-тестирование, а также стоматологическую и дактилоскопическую экспертизу, используя записи со времен заключения Синвара в Израиле.
Позже CNN со ссылкой на собственный источник сообщил, что Израиль провел необходимые тесты. Они показали, что убит был именно Синвар. Его тело нашли под обломками здания в Газе, в которое попал израильский танк рано утром в четверг.
Телеканал уточнил, що смерть лидера ХАМАС подтвердила стоматологическая экспертиза и предварительный анализ ДНК.
Как заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, нет никаких признаков того, что во время этой операции пострадали заложники.
На неподтвержденных фотографиях, распространенных в социальных сетях, было видно тело, похожее на тело Синвара.
Предыстория:
- 6 августа Палестинская группировка ХАМАС объявила своим лидером Яхью Синвара вместо Исмаила Гании, которого убили во время "израильского рейда" на его резиденцию в Тегеране утром 31 июля.