Умєров: Норвегія надасть Україні шість F-16 найближчим часом
Українській міністр оборони Рустем Умєров анонсував, що скоро в Україну з Норвегії прибудуть шість винищувачів F-16.
Джерело: Умєров написав у Facebook після зустрічі з норвезьким візаві Бйорном Арільдом Грамом у межах засідання Ради Україна-НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Під час переговорів Умєров і Грам обговорили поточну ситуацію на фронті та потреби Києва, зокрема у далекобійній зброї, а також досягли "конкретних домовленостей" щодо зміцнення протиповітряної оборони.
"Окремий фокус – авіаційна складова. Зокрема, посилення наших спроможностей винищувачами F-16. Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом", – додав глава Міноборони.
Також Умєров запропонував Норвегії долучитись до прямого фінансування українських оборонних підприємств та взяти "шефство" над однією з бригад Збройних Сил України для її навчання та комплектування.
У липні уряд Норвегії ухвалив рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Тоді повідомлялось, що перші з них мають надійти протягом 2024 року.
Відправку своїх винищувачів раніше публічно підтвердили Нідерланди, не сказавши, скільки саме отримала Україна.
Тим часом, за даними ЗМІ, США переорієнтовують підготовку українських пілотів F-16 на молодих курсантів, а не на досвідчених військовослужбовців, що може відкласти термін, коли Київ отримає повну ескадрилью літаків західного виробництва.