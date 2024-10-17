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Умєров: Норвегія надасть Україні шість F-16 найближчим часом

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 17 жовтня 2024, 18:26
Умєров: Норвегія надасть Україні шість F-16 найближчим часом
фото: Getty Images

Українській міністр оборони Рустем Умєров анонсував, що скоро в Україну з Норвегії прибудуть шість винищувачів F-16.

Джерело: Умєров написав у Facebook після зустрічі з норвезьким візаві Бйорном Арільдом Грамом у межах засідання Ради Україна-НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Під час переговорів Умєров і Грам обговорили поточну ситуацію на фронті та потреби Києва, зокрема у далекобійній зброї, а також досягли "конкретних домовленостей" щодо зміцнення протиповітряної оборони.

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"Окремий фокус – авіаційна складова. Зокрема, посилення наших спроможностей винищувачами F-16. Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом", – додав глава Міноборони.

Також Умєров запропонував Норвегії долучитись до прямого фінансування українських оборонних підприємств та взяти "шефство" над однією з бригад Збройних Сил України для її навчання та комплектування.

У липні уряд Норвегії ухвалив рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Тоді повідомлялось, що перші з них мають надійти протягом 2024 року.

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Відправку своїх винищувачів раніше публічно підтвердили Нідерланди, не сказавши, скільки саме отримала Україна.

Тим часом, за даними ЗМІ, США переорієнтовують підготовку українських пілотів F-16 на молодих курсантів, а не на досвідчених військовослужбовців, що може відкласти термін, коли Київ отримає повну ескадрилью літаків західного виробництва.

винищувачіУкраїнаНорвегія
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