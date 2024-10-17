Умеров: Норвегия передаст Украине шесть F-16 в ближайшее время

Украинский министр обороны Рустем Умеров анонсировал, что скоро в Украину из Норвегии прибудут шесть истребителей F-16.

Источник: Умеров написал в Facebook после встречи с норвежским визави Бьорном Арильдом Грамом в рамках заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда"

Детали: Во время переговоров Умеров и Грам обсудили текущую ситуацию на фронте и потребности Киева, в частности в дальнобойном оружии, а также достигли "конкретных договоренностей" по укреплению противовоздушной обороны.

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"Отдельный фокус – авиационная составляющая. В частности, усиление наших возможностей истребителями F-16. Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время", – добавил глава Минобороны.

Также Умеров предложил Норвегии присоединиться к прямому финансированию украинских оборонных предприятий и взять "шефство" над одной из бригад Вооруженных Сил Украины для ее обучения и комплектования.

В июле правительство Норвегии приняло решение передать Украине шесть истребителей F-16. Тогда сообщалось, что первые из них должны поступить в течение 2024 года.

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Отправку своих истребителей ранее публично подтвердили Нидерланды, не сказав, сколько именно получила Украина.

Между тем, по данным СМИ, США переориентируют подготовку украинских пилотов F-16 на молодых курсантов, а не на опытных военнослужащих, что может отложить срок, когда Киев получит полную эскадрилью самолетов западного производства.