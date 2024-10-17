Росіяни понад 30 разів обстріляли Нікопольщину: є постраждалі

Російські війська 16 жовтня понад 30 разів обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждали троє людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Понад 3️0 разів протягом дня російська армія била по Нікопольщині. Для переважної більшості атак агресор застосовував дрони-камікадзе. Були й артобстріли.

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Прилітало по райцентру, Мирівській та Марганецькій громадах. Постраждали троє людей. Пошкоджені підприємство, інфраструктура".

фото - сергій лисак

Деталі: Серед поранених – 56-річний чоловік та жінки 47 і 68 років. Усі в стані середньої тяжкості.