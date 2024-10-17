Россияне более 30 раз обстреляли Никопольский район: есть пострадавшие
Четверг, 17 октября 2024, 20:24
Российские войска 16 октября более 30 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, пострадали три человека.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак
Прямая речь: "Более 3️0 раз в течение дня российская армия била по Никопольщине. Для подавляющего большинства атак агрессор применял дроны-камикадзе. Были и артобстрелы.
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Прилетало по райцентру, Мировской и Марганецкой громадам. Пострадали три человека. Повреждены предприятие, инфраструктура".
Детали: Среди раненых - 56-летний мужчина и женщины 47 и 68 лет. Все в состоянии средней тяжести.