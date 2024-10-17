Россияне более 30 раз обстреляли Никопольский район: есть пострадавшие

Российские войска 16 октября более 30 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, пострадали три человека.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "Более 3️0 раз в течение дня российская армия била по Никопольщине. Для подавляющего большинства атак агрессор применял дроны-камикадзе. Были и артобстрелы.

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Прилетало по райцентру, Мировской и Марганецкой громадам. Пострадали три человека. Повреждены предприятие, инфраструктура".

фото - сергей лысак в telegram

Детали: Среди раненых - 56-летний мужчина и женщины 47 и 68 лет. Все в состоянии средней тяжести.