Зеленський про першу розмову з прем'єром Словаччини: Я пану Фіцо багато всього сказав

Президент Володимир Зеленський розповів, що в Брюсселі вперше поспілкувався з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо і "багато всього" йому сказав.

Джерело: Зеленський у спілкуванні зі ЗМІ після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Президента попросили прокоментувати слова Фіцо про те, що запрошення України у НАТО "не буде безкоштовним", та запитали, чи спілкувався він сьогодні зі словацькою делегацією.

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Зеленський підтвердив, що у четвер спілкувався з Робертом Фіцо, а деталі розмови залишаться "між ними".

Він зазначив, що задоволений тим, що на рівні урядів між Україною та Словаччиною відбувається діалог.

"Я сьогодні пану Фіцо вже багато всього сказав. Думаю, нам важливо підтримувати нормальні стосунки між країнами. Його країна не у війні – слава богу, і я бажаю його народові миру, щоб вони ніколи не бачили, що Путін може принести у їхню країну. Це добре, що він цього не відчуває. Але він має підтримувати нас, інакше йому доведеться зрозуміти. Тому що Путін ніколи не зупиниться, якщо його не зупинити", – сказав Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, цього тижня словацький прем’єр висловив думку, що війна в Україні закінчиться найближчим часом, та що для України готують "Мюнхенську змову", як для Чехословаччини у 1938 році.

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