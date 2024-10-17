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Зеленский о первом разговоре с премьером Словакии: Я пану Фицо много всего сказал

Мария Емец, Евгений КизиловЧетверг, 17 октября 2024, 20:59
Зеленский о первом разговоре с премьером Словакии: Я пану Фицо много всего сказал
Роберт Фицо. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в Брюсселе впервые пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и "много всего" ему сказал.

Источник: Зеленский в общении со СМИ после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает "Европейская правда"

Детали: Президента попросили прокомментировать слова Фицо о том, что приглашение Украины в НАТО "не будет бесплатным", и спросили, общался ли он сегодня со словацкой делегацией.

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Зеленский подтвердил, что в четверг общался с Робертом Фицо, а детали разговора останутся "между ними".

Он отметил, что доволен тем, что на уровне правительств между Украиной и Словакией происходит диалог.

"Я сегодня господину Фицо уже много всего сказал. Думаю, нам важно поддерживать нормальные отношения между странами. Его страна не в войне – слава богу, и я желаю его народу мира, чтобы они никогда не видели, что Путин может принести в их страну. Это хорошо, что он этого не чувствует. Но он должен поддерживать нас, иначе ему придется понять. Потому что Путин никогда не остановится, если его не остановить", – сказал Владимир Зеленский.

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Напомним, на этой неделе словацкий премьер высказал мнение, что война в Украине закончится в ближайшее время, и что для Украины готовят "Мюнхенский заговор", как для Чехословакии в 1938 году.

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ЗеленскийФицо
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