Зеленский о первом разговоре с премьером Словакии: Я пану Фицо много всего сказал
Президент Владимир Зеленский рассказал, что в Брюсселе впервые пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и "много всего" ему сказал.
Источник: Зеленский в общении со СМИ после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает "Европейская правда"
Детали: Президента попросили прокомментировать слова Фицо о том, что приглашение Украины в НАТО "не будет бесплатным", и спросили, общался ли он сегодня со словацкой делегацией.
Зеленский подтвердил, что в четверг общался с Робертом Фицо, а детали разговора останутся "между ними".
Он отметил, что доволен тем, что на уровне правительств между Украиной и Словакией происходит диалог.
"Я сегодня господину Фицо уже много всего сказал. Думаю, нам важно поддерживать нормальные отношения между странами. Его страна не в войне – слава богу, и я желаю его народу мира, чтобы они никогда не видели, что Путин может принести в их страну. Это хорошо, что он этого не чувствует. Но он должен поддерживать нас, иначе ему придется понять. Потому что Путин никогда не остановится, если его не остановить", – сказал Владимир Зеленский.
Напомним, на этой неделе словацкий премьер высказал мнение, что война в Украине закончится в ближайшее время, и что для Украины готовят "Мюнхенский заговор", как для Чехословакии в 1938 году.
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