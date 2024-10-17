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Російські війська 81 раз обстріляли Сумщину, постраждав місцевий мешканець

Тетяна ОлійникЧетвер, 17 жовтня 2024, 22:52
Російські війська 81 раз обстріляли Сумщину, постраждав місцевий мешканець
Фото - Getty Images

Протягом дня 17 жовтня російська армія 81 раз обстріляла прикордонні території Сумської області, постраждав чоловік.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 81 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 146 вибухів. Обстрілів зазнали Степанівська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Дружбівська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Білопільській громаді завдали удари FPV дронами та обстріляли з мінометів. Внаслідок цього поранення отримав місцевий мешканець.

Сумська областьвійнаобстріл
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