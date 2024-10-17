Российские войска 81 раз обстреляли Сумскую область, пострадал местный житель

В течение дня 17 октября российская армия 81 раз обстреляла приграничные территории Сумской области, пострадал мужчина.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "В течение дня россияне совершили 81 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 146 взрывов. Обстрелам подверглись Степановская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Есманьская, Свеская, Дружбовская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Белопольской громаде нанесли удары FPV дронами и обстреляли из минометов. В результате этого ранения получил местный житель.