Беларускі Гаюн: Над Білоруссю зафіксували ударні дрони, з "Барановичів" підняли винищувач

Під час атаки РФ ударними дронами на території Білорусі транзитом в Україну зафіксували БпЛА. Водночас білоруси з аеродрому "Барановичі" підняли винищувач.

Джерело: аналітичний проєкт Беларускі Гаюн

Деталі: За даними моніторингових сайтів, два БпЛА типу "Шахед" пройшли селище Комарин і повернулись в Україну через Чорнобильську зону.

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Ще один дрон залетів в районі Любеча.

Повітряні сили Білорусі підняли з аеродрому "Барановичі" винищувач, який тримає курс на південний схід.

Що передувало:

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