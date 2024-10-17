Беларускі Гаюн: Над Білоруссю зафіксували ударні дрони, з "Барановичів" підняли винищувач
Четвер, 17 жовтня 2024, 23:47
Під час атаки РФ ударними дронами на території Білорусі транзитом в Україну зафіксували БпЛА. Водночас білоруси з аеродрому "Барановичі" підняли винищувач.
Джерело: аналітичний проєкт Беларускі Гаюн
Деталі: За даними моніторингових сайтів, два БпЛА типу "Шахед" пройшли селище Комарин і повернулись в Україну через Чорнобильську зону.
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Ще один дрон залетів в районі Любеча.
Повітряні сили Білорусі підняли з аеродрому "Барановичі" винищувач, який тримає курс на південний схід.
Що передувало:
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- Увечері 17 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.