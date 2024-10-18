Беларускі Гаюн: Несколько российских ударных БпЛА зашли в Беларусь из Украины

На территорию Беларуси из Украины зашли российские ударные БпЛА, белорусы с аэродрома "Барановичи" подняли истребитель.

Источник: аналитический проект Беларускі Гаюн

Детали: По данным мониторинговых сайтов, два БпЛА типа "Шахед" прошли поселок Комарин и вернулись в Украину через Чернобыльскую зону.

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Еще один дрон залетел в районе Любеча.

Воздушные силы Беларуси подняли с аэродрома "Барановичи" истребитель, который держит курс на юго-восток.

Обновлено в 2:18: Впоследствии аналитики сообщили, что ещё 2 беспилотника зашли в Беларусь из Черниговской области, а потом еще два. Об их возвращении на территорию Украины не сообщается.

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