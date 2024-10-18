Беларускі Гаюн: Кілька російських ударних БпЛА зайшли в Білорусь з України

На територію Білорусі з України зайшли російські ударні БпЛА, білоруси з аеродрому "Барановичі" підняли винищувач.

Джерело: аналітичний проєкт Беларускі Гаюн

Деталі: За даними моніторингових сайтів, два БпЛА типу "Шахед" пройшли селище Комарин і повернулись в Україну через Чорнобильську зону.

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Ще один дрон залетів в районі Любеча.

Повітряні сили Білорусі підняли з аеродрому "Барановичі" винищувач, який тримає курс на південний схід.

Оновлено о 2:18: Згодом аналітики повідомили, що ще 2 безпілотники зайшли до Білорусі з Чернігівської області, а потім ще два. Про їхнє повернення на територію України не повідомляється.

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