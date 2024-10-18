Беларускі Гаюн: Кілька російських ударних БпЛА зайшли в Білорусь з України
П'ятниця, 18 жовтня 2024, 02:20
На територію Білорусі з України зайшли російські ударні БпЛА, білоруси з аеродрому "Барановичі" підняли винищувач.
Джерело: аналітичний проєкт Беларускі Гаюн
Деталі: За даними моніторингових сайтів, два БпЛА типу "Шахед" пройшли селище Комарин і повернулись в Україну через Чорнобильську зону.
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Ще один дрон залетів в районі Любеча.
Повітряні сили Білорусі підняли з аеродрому "Барановичі" винищувач, який тримає курс на південний схід.
Оновлено о 2:18: Згодом аналітики повідомили, що ще 2 безпілотники зайшли до Білорусі з Чернігівської області, а потім ще два. Про їхнє повернення на територію України не повідомляється.
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Що передувало:
- Увечері 17 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.