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Беларускі Гаюн: Кілька російських ударних БпЛА зайшли в Білорусь з України

Тетяна Олійник, Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 жовтня 2024, 02:20
Беларускі Гаюн: Кілька російських ударних БпЛА зайшли в Білорусь з України
Фото - Getty Images

На територію Білорусі з України зайшли російські ударні БпЛА, білоруси з аеродрому "Барановичі" підняли винищувач.

Джерело: аналітичний проєкт Беларускі Гаюн

Деталі: За даними моніторингових сайтів, два БпЛА типу "Шахед" пройшли селище Комарин і повернулись в Україну через Чорнобильську зону.

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Ще один дрон залетів в районі Любеча.

Повітряні сили Білорусі підняли з аеродрому "Барановичі" винищувач, який тримає курс на південний схід.

Оновлено о 2:18: Згодом аналітики повідомили, що ще 2 безпілотники зайшли до Білорусі з Чернігівської області, а потім ще два. Про їхнє повернення на територію України не повідомляється. 

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Що передувало: 

  • Увечері 17 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.

БілорусьШахед
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