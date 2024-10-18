У Києві працювала ППО

У Києві в ніч на п'ятницю по ворожих безпілотниках працювала ППО.

Джерело: кореспондент УП, КМВА

Деталі: Роботу ППО було чутно близько 00:45 на лівому березі столиці.

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Згодом інформацію підтвердили в КМВА.

Дослівно КМВА: "В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!".

Оновлено: Близько 02:05 у Києві знову було чутно звуки вибухів.

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Що передувало: Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками. Тривогу оголошено у столиці та в більшості областей, включно з деякими західними.