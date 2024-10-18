Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве работала ПВО

Катерина ТищенкоПятница, 18 октября 2024, 00:47
В Киеве работала ПВО
обломки «Шахеда», иллюстративное фото Getty Images

В Киеве в ночь на пятницу по вражеским беспилотникам работала ПВО.

Источник: корреспондент УП, КГВА

Детали: Работу ПВО было слышно около 00:45 на левом берегу столицы.

Реклама:

Впоследствии информацию подтвердили в КГВА.

Дословно КГВА: "В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".

Обновлено: Около 02:05 в Киеве снова были слышны звуки взрывов.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками. Тревога объявлена в столице и в большинстве областей, включая некоторые западные.

КиевПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS

футбол"Шахтер" снова не забил: горняки проиграли "Арсеналу" в Лондоне

Буданов: Первые войска КНДР могут прибыть в Курскую область уже 23 октября

Шмыгаль: Вместо МСЭК введут новую европейскую модель

МСЭК будут ликвидированы до 31 декабря – Зеленский ввел в действие решение СНБО

Генпрокурор Костин заявил об отставке

Все новости...
Киев
В центре Киева возник пожар в 24-этажном здании
В Киеве в результате атаки беспилотников поврежден жилой дом – КГВА
В Киеве и области работала ПВО
Последние новости
04:46
ISW: Путин на саммите BRICS хочет создать механизмы для усиления войны
04:08
ФутболРоссийский бизнесмен хочет купить клуб итальянской Серии А
03:48
СМИ: Блогерша получила 6,65 млн грн за организацию чемпионата по спортивной гимнастике
03:10
В Киевской области ПВО работает по беспилотникам
02:38
Зеленский: Взаимное прекращение воздушных атак по энергетике может завершить горячую фазу войны
02:23
Что нужно знать об овуляции: наука развенчивает мифы
02:06
ФутболГендиректор "Шахтера": Судаков заинтересовал "Манчестер Сити"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
обновляетсяРоссийские военные запустили ударные дроны по Украине
00:13
Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS
Все новости...
Реклама:
Реклама: