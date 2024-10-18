В Киеве работала ПВО

В Киеве в ночь на пятницу по вражеским беспилотникам работала ПВО.

Источник: корреспондент УП, КГВА

Детали: Работу ПВО было слышно около 00:45 на левом берегу столицы.

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Впоследствии информацию подтвердили в КГВА.

Дословно КГВА: "В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".

Обновлено: Около 02:05 в Киеве снова были слышны звуки взрывов.

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Что предшествовало: Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками. Тревога объявлена в столице и в большинстве областей, включая некоторые западные.