В Киеве работала ПВО
Пятница, 18 октября 2024, 00:47
В Киеве в ночь на пятницу по вражеским беспилотникам работала ПВО.
Источник: корреспондент УП, КГВА
Детали: Работу ПВО было слышно около 00:45 на левом берегу столицы.
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Впоследствии информацию подтвердили в КГВА.
Дословно КГВА: "В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".
Обновлено: Около 02:05 в Киеве снова были слышны звуки взрывов.
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Что предшествовало: Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками. Тревога объявлена в столице и в большинстве областей, включая некоторые западные.