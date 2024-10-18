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За добу Запорізьку область атакували 118 ворожих БпЛА різної модифікації – ОВА

Анастасія ПроцП'ятниця, 18 жовтня 2024, 07:10
За добу Запорізьку область атакували 118 ворожих БпЛА різної модифікації – ОВА
фото: Запорізька ОВА

За минулу добу окупанти завдали 234 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області, атакували населені пункти 118 безпілотниками різної модифікації.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: За словами Федорова, війська РФ здійснили 3 авіаційних ударів по Роботиному.

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Крім того, 118 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.

Також 8 обстрілів російських РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Новоандріївку та Роботине.

Загарбники завдали 105 артобстріли по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Новомиколаївки.

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Пряма мова: "Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали".

Запорізька областьобстрілбезпілотники
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