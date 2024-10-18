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За сутки Запорожскую область атаковали 118 вражеских БпЛА различной модификации – ОВА

Анастасия ПроцПятница, 18 октября 2024, 07:10
За сутки Запорожскую область атаковали 118 вражеских БпЛА различной модификации – ОВА
фото: Запорожская ОВА

За минувшие сутки оккупанты нанесли 234 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области, атаковали населенные пункты 118 беспилотниками различной модификации.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: По словам Федорова, войска РФ совершили 3 авиационных удара по Роботино.

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Кроме того, 118 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

Также 8 обстрелов российских РСЗО накрыли Лобково, Новоданиловку, Новоандриевку и Роботино.

Захватчики нанесли 105 артобстрелов по территории Лобково, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Новониколаевки.

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Прямая речь: "Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали".

Запорожская областьобстрелбеспилотники
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