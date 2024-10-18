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Генштаб: Сили оборони зупинили 210 російських штурмів за добу

Анастасія ПроцП'ятниця, 18 жовтня 2024, 08:28
Генштаб: Сили оборони зупинили 210 російських штурмів за добу
фото: Генштаб ЗСУ

На фронті за минулу добу відбулося 210 бойових зіткнень з окупантами, найбільше на Курахівському і Покровському напрямках.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Ситуація на фронті залишається напруженою. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог сім разів безрезультатно штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. 

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак загарбників. 

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. 

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На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів у районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у бік Торецька, Неліпівки та поблизу Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове.  Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Промінь та Селидове. 

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки, Антонівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку противник здійснив 11 штурмів українських позицій в районах Вугледара та Левадного. 

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога поблизу Новоандріївки. 

П’ять разів марно війська загарбників намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій на Придніпровському напрямку

Триває операція в Курській області.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських  населених пунктів.

ГенштабвійнаРосія
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