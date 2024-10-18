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Генштаб: Силы обороны остановили 210 российских штурмов за сутки

Анастасия ПроцПятница, 18 октября 2024, 08:28
Генштаб: Силы обороны остановили 210 российских штурмов за сутки
фото: Генштаб ВСУ

На фронте за минувшие сутки произошло 210 боевых столкновений с оккупантами, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Ситуация на фронте остается напряженной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений".

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Детали: На Харьковском направлении враг семь раз безрезультатно штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак захватчиков.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз в районах Григорьевки, Миньковки, Часового Яра и Ивановского.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в сторону Торецка, Нелиповки и вблизи Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Новоторецкое, Михайловка, Лисовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Проминь и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Катериновки, Антоновки и Георгиевки.

На Времовском направлении противник совершил 11 штурмов украинских позиций в районах Угледара и Левадного.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили атаку врага вблизи Новоандреевки.

Пять раз тщетно войска захватчиков пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

ГенштабвойнаРосcия
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