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На Донеччині армія РФ за добу вбила 1 цивільного та поранила ще 2 

Анастасія ПроцП'ятниця, 18 жовтня 2024, 09:34
На Донеччині армія РФ за добу вбила 1 цивільного та поранила ще 2 
фото: Донецька ОВА

У результаті російських обстрілів Донецької області 17 жовтня загинула 1 людина, ще 2 зазнали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова Філашкіна: "Росія вбиває цивільних. За 17 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Курахівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення".

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Деталі: Також голова ОВА підкреслює, що ці дані не повні, бо вони не враховують жертв росіян у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.

Що передувало:

Донецька областьжертви
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