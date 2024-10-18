На Донеччині армія РФ за добу вбила 1 цивільного та поранила ще 2
П'ятниця, 18 жовтня 2024, 09:34
У результаті російських обстрілів Донецької області 17 жовтня загинула 1 людина, ще 2 зазнали поранення.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова Філашкіна: "Росія вбиває цивільних. За 17 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Курахівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення".
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Деталі: Також голова ОВА підкреслює, що ці дані не повні, бо вони не враховують жертв росіян у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
Що передувало:
- За даними DeepState російські окупанти просунулись у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного Донецької області.