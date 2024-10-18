В Донецкой области армия РФ за сутки убила 1 гражданского и ранила еще 2
Пятница, 18 октября 2024, 09:34
В результате российских обстрелов Донецкой области 17 октября погиб 1 человек, еще 2 получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь Филашкина: "Россия убивает гражданских. За 17 октября россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Кураховке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения".
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Детали: Также глава ОВА подчеркивает, что эти данные не полные, потому что они не учитывают жертв россиян во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе.
Что предшествовало:
- По данным DeepState российские оккупанты продвинулись в Часовом Яру, Максимильяновке и возле Цукурино Донецкой области.