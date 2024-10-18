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Зеленському невідомо, яку підтримку США зможуть надати Україні після виборів

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 18 жовтня 2024, 11:47
Зеленському невідомо, яку підтримку США зможуть надати Україні після виборів
Зеленський. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що результат президентських виборів у США матиме значний вплив на подальшу співпрацю з Україною, а також на її амбіції щодо членства в НАТО. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського в інтерв’ю Financial Times

Деталі: Віцепрезидентка і кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що зважить членство України в НАТО в майбутньому, тоді як колишній президент і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп критикував військову допомогу США Києву і заявив, що врегулює конфлікт, як тільки його буде обрано президентом.

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Відтак, президент Зеленський визнав, що наразі перспектива подальшої підтримки США невизначена. "Я не знаю, що нам запропонують після виборів (у США)", – сказав Зеленський. 

За його словами, "ми бачимо три різні шляхи вперед". Один з них – продовження підтримки, але з союзниками, які все ще "побоюються певних ризиків". 

Залежно від того, хто виграє перегони за Білий дім, "ми бачимо (два)інших шляхи", сказав Зеленський. "Чи буде це більш позитивно? Чи менш позитивним? Чесно кажучи, я не знаю. І це дуже чутливо для нашого народу", – додав президент України.

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ЗеленськийСШАвибори
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