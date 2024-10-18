Зеленскому неизвестно, какую поддержку США смогут оказать Украине после выборов

Президент Владимир Зеленский считает, что результат президентских выборов в США окажет значительное влияние на дальнейшее сотрудничество с Украиной, а также на ее амбиции относительно членства в НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Зеленского в интервью Financial Times

Детали: Вице-президент и кандидат от Демократической партии Камала Харрис заявила, что взвесит членство Украины в НАТО в будущем, тогда как бывший президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп критиковал военную помощь США Киеву и заявил, что урегулирует конфликт, как только он будет избран президентом.

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Следовательно, президент Зеленский признал, что сейчас перспектива дальнейшей поддержки США неопределенная. "Я не знаю, что нам предложат после выборов (в США)", – сказал Зеленский.

По его словам, "мы видим три разных пути вперед". Один из них – продолжение поддержки, но с союзниками, которые все еще "опасаются определенных рисков".

В зависимости от того, кто выиграет гонку за Белый дом, "мы видим (два) других пути", сказал Зеленский. "Будет ли это более позитивно? Или менее позитивным? Честно говоря, я не знаю. И это очень чувствительно для нашего народа", – добавил президент Украины.

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Напомним: