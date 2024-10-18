Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на близько $47 млн

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 18 жовтня 2024, 12:23
Канада надасть Україні пакет військової допомоги на близько $47 млн
Зеленський і Трюдо. Ілюстративне фото: Getty Images

Агентство Reuters із посиланням на слова міністра оборони Канади Білла Блера пише, що Канада надасть Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 млн канадських доларів (близько 47 млн доларів США), який включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та засоби захисту. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Як передає агентство, пакет допомоги, в рамках якого також виділяються гроші на навчання українських військ, є частиною військового фінансування у розмірі 500 млн канадських доларів, обіцяного прем'єр-міністром Джастіном Трюдо у липні.

Реклама:

У цей пакет допомоги ввійдуть стрілецька зброя, боєприпаси та захисне спорядження.

Блер акцентував, що оголошена допомога забезпечує Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. 

"Канада продовжить робити все можливе, щоб допомогти їм здобути перемогу", – додав він.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

  • Нещодавно повідомляли, що Канада розглядає можливість надання Україні додаткової критично важливої та терміново необхідної підтримки, зокрема безпілотників та навчання пілотів винищувачів.
  • Також Канада ухвалила із Францією декларацію, у якій, зокрема, домовилися спільно допомогти Україні протистояти агресії Росії у кіберпросторі.

Канададопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МСЕК будуть ліквідовані з 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Генпрокурор Костін йде у відставку

Цифровізація, перевірки, аудит: на РНБО визначили, як прибрати корупцію із МСЕК

СБУ: 64 посадовці МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність

Зеленський: І Трамп, і Гарріс зможуть зробити "щось" щодо війни в Україні до січня

Зеленський очікує, що Україну запросять до НАТО в міжнародно визнаних кордонах

Усі новини...
Канада
Канада висилає індійських дипломатів, Індія відповіла тим же
Канада надасть Україні $300 мільйонів додаткового пільгового кредиту
Канада та Франція допоможуть Україні захищатися від Росії у кіберпросторі
Останні новини
19:05
Зінченко розповів, як в "Арсеналі" реагують на війну в Україні
19:04
Зґвалтування на Закарпатті: адвокати заявили про спробу уникнення правосуддя через мобілізацію
18:32
МСЕК будуть ліквідовані з 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО
18:30
Трудова експлуатація, побиття та вимагання коштів: омбудсмен виявив порушення у дитбудинку на Закарпатті
18:22
Рятувальники оприлюднили відео деблокування загиблих від атаки по Сумах
18:19
Блінкен в Ізраїлі мав довгу розмову з Нетаньягу
18:18
Урожай пшениці в Росії падає третій рік через суху погоду
18:02
Гутцайт – про росіян в тенісі: З цим нічого не поробиш
17:45
"Добра й життєрадісна": спогади про 14-річну школярку, яка загинула з мамою та тіткою від обстрілу Сум
17:44
На Покровському напрямку відбулося 26 боїв, майже половина з них – біля Селидового
Усі новини...
Реклама:
Реклама: