Канада надасть Україні пакет військової допомоги на близько $47 млн

Агентство Reuters із посиланням на слова міністра оборони Канади Білла Блера пише, що Канада надасть Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 млн канадських доларів (близько 47 млн доларів США), який включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та засоби захисту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Як передає агентство, пакет допомоги, в рамках якого також виділяються гроші на навчання українських військ, є частиною військового фінансування у розмірі 500 млн канадських доларів, обіцяного прем'єр-міністром Джастіном Трюдо у липні.

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У цей пакет допомоги ввійдуть стрілецька зброя, боєприпаси та захисне спорядження.

Блер акцентував, що оголошена допомога забезпечує Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії.

"Канада продовжить робити все можливе, щоб допомогти їм здобути перемогу", – додав він.

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