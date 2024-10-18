Канада предоставит Украине пакет военной помощи на около $47 млн
Агентство Reuters со ссылкой на слова министра обороны Канады Билла Блэра пишет, что Канада предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 64,8 млн канадских долларов (около 47 млн долларов США), который будет включать стрелковое оружие, боеприпасы и средства защиты.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Как передает агентство, пакет помощи, в рамках которого также выделяются деньги на обучение украинских войск, является частью военного финансирования в размере 500 млн канадских долларов, обещанного премьер-министром Джастином Трюдо в июле.
В этот пакет помощи войдут стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение.
Блэр акцентировал, что объявленная помощь обеспечивает Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты от российской агрессии.
"Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь им одержать победу", – добавил он.
Напомним:
- Недавно сообщалось, что Канада рассматривает возможность предоставления Украине дополнительной критически важной и срочно необходимой поддержки, в частности беспилотников и обучения пилотов истребителей.
- Также Канада приняла с Францией декларацию, в которой, в частности, договорились совместно помочь Украине противостоять агрессии России в киберпространстве.