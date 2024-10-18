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Канада предоставит Украине пакет военной помощи на около $47 млн

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 18 октября 2024, 12:23
Канада предоставит Украине пакет военной помощи на около $47 млн
Зеленский и Трюдо. Иллюстративное фото: Getty Images

Агентство Reuters со ссылкой на слова министра обороны Канады Билла Блэра пишет, что Канада предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 64,8 млн канадских долларов (около 47 млн долларов США), который будет включать стрелковое оружие, боеприпасы и средства защиты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Как передает агентство, пакет помощи, в рамках которого также выделяются деньги на обучение украинских войск, является частью военного финансирования в размере 500 млн канадских долларов, обещанного премьер-министром Джастином Трюдо в июле.

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В этот пакет помощи войдут стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение.

Блэр акцентировал, что объявленная помощь обеспечивает Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты от российской агрессии.

"Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь им одержать победу", – добавил он.

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