Туск: План перемоги Зеленського наново оцінять після виборів у США

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що "план перемоги", представлений Володимиром Зеленським, наново оцінюватиметься після президентських виборів у США.

Джерело: Туск на конференції після засідання Євроради у Брюсселі, "Укрінформ", "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив польський премʼєр, лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють "план перемоги України". Але, за його словами, це не є несподіваним, оскільки у них різне ставлення до питання членства України в НАТО, що є першим пунктом цього плану.

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Туск нагадав, що питання членства України в НАТО порушували вперше ще за президентства Леха Качинського, і вже тоді Варшава підтримувала "відкриття перспективи членства для України".

"І тут нічого не змінилося: у цьому питанні ми солідарні з Україною", – наголосив глава польського уряду.

За словами Туска, сьогодні складно оцінити, "наскільки реалістичним є план Зеленського, адже багато залежатиме від результату виборів президента США".

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"На цей момент ми чекаємо результатів виборів у США, ніхто цього не приховує", – сказав Туск.

Він додав: варто очікувати, що стратегії, які закладені в плані Зеленського, "будуть наново оцінюватися після американських виборів".

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