Туск: План перемоги Зеленського наново оцінять після виборів у США
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що "план перемоги", представлений Володимиром Зеленським, наново оцінюватиметься після президентських виборів у США.
Джерело: Туск на конференції після засідання Євроради у Брюсселі, "Укрінформ", "Європейська правда"
Деталі: Як зазначив польський премʼєр, лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють "план перемоги України". Але, за його словами, це не є несподіваним, оскільки у них різне ставлення до питання членства України в НАТО, що є першим пунктом цього плану.
Туск нагадав, що питання членства України в НАТО порушували вперше ще за президентства Леха Качинського, і вже тоді Варшава підтримувала "відкриття перспективи членства для України".
"І тут нічого не змінилося: у цьому питанні ми солідарні з Україною", – наголосив глава польського уряду.
За словами Туска, сьогодні складно оцінити, "наскільки реалістичним є план Зеленського, адже багато залежатиме від результату виборів президента США".
"На цей момент ми чекаємо результатів виборів у США, ніхто цього не приховує", – сказав Туск.
Він додав: варто очікувати, що стратегії, які закладені в плані Зеленського, "будуть наново оцінюватися після американських виборів".
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський представив свій "план перемоги", який складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.
- У Білому домі, коментуючи "план перемоги" Володимира Зеленського, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки.