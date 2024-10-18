Туск: План победы Зеленского заново оценят после выборов в США

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что "план победы", представленный Владимиром Зеленским, будет заново оцениваться после президентских выборов в США.

Источник: Туск на конференции после заседания Евросовета в Брюсселе, "Укринформ", "Европейская правда"

Детали: Как отметил польский премьер, лидеры разных стран ЕС по-разному оценивают "план победы Украины". Но, по его словам, это не является неожиданным, поскольку у них разное отношение к вопросу членства Украины в НАТО, что является первым пунктом этого плана.

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Туск напомнил, что вопрос членства Украины в НАТО поднимался впервые еще при президентстве Леха Качиньского, и уже тогда Варшава поддерживала "открытие перспективы членства для Украины".

"И здесь ничего не изменилось: в этом вопросе мы солидарны с Украиной", – подчеркнул глава польского правительства.

По словам Туска, сегодня сложно оценить, "насколько реалистичным является план Зеленского, ведь многое будет зависеть от результата выборов президента США".

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"На данный момент мы ждем результатов выборов в США, никто этого не скрывает", – сказал Туск.

Он добавил: стоит ожидать, что стратегии, которые заложены в плане Зеленского, "будут заново оцениваться после американских выборов".

Напомним: