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У вересні росіяни вбили й поранили щонайменше 1400 цивільних – ООН

"Українська правда"П'ятниця, 18 жовтня 2024, 13:02
У вересні росіяни вбили й поранили щонайменше 1400 цивільних – ООН
Ілюстративне фото Getty Images

У вересні в Україні загинули щонайменше 208 цивільних осіб та 1220 отримали поранення, що стало найвищим показником жертв серед цивільного населення за 2024 рік.

Джерело: Моніторингова місія ООН з прав людини

Деталі: Згідно зі звітом, кількість жертв серед цивільних продовжує зростати з липня, а вересень став місяцем із найбільшою кількістю загиблих та поранених. 

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В організації заявили, що 46% загиблих українців були старші за 60 років. Крім того, у вересні загинули 9 дітей і 76 зазнали поранень.

Основними причинами називаються ракетні обстріли по території всієї країни та використання авіаційних бомб, особливо у Харкові та Запоріжжі, призвели до великої кількості жертв.

Дослівно: "Поблизу лінії фронту на атаки з використанням безпілотних літальних апаратів припала значна частина жертв. На території Херсонської області, яка контролюється Урядом України, половина жертв серед цивільних осіб була спричинена атаками БПЛА. Дрони також завдавали шкоди цивільним особам в окупованих Донецьку та Горлівці (Донецька область)".

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Деталі: Переважна більшість жертв серед цивільного населення (92%) та пошкодження освітніх та медичних закладів (96%) у вересні продовжували відбуватися на контрольованій Україною території.

Передісторія: 

  • Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у квітневому звіті повідомила, що у березні росіяни вбили й поранили понад 600 цивільних: на 20% більше, ніж у лютому. 57 з них – діти.

жертвиООН
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