Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В сентябре россияне убили и ранили по меньшей мере 1400 гражданских – ООН

"Украинская правда"Пятница, 18 октября 2024, 13:02
В сентябре россияне убили и ранили по меньшей мере 1400 гражданских – ООН
Иллюстративное фото Getty Images

В сентябре в Украине погибли по меньшей мере 208 гражданских лиц и 1220 получили ранения, что стало самым высоким показателем жертв среди гражданского населения за 2024 год.

Источник: Мониторинговая миссия ООН по правам человека

Детали: Согласно отчету, количество жертв среди гражданских продолжает расти с июля, а сентябрь стал месяцем с наибольшим количеством погибших и раненых. 

Реклама:

В организации заявили, что 46% погибших украинцев были старше 60 лет. Кроме того, в сентябре погибли 9 детей и 76 получили ранения.

Основными причинами называются ракетные обстрелы по территории всей страны и использование авиационных бомб, особенно в Харькове и Запорожье, привели к большому количеству жертв.

Дословно: "Вблизи линии фронта на атаки с использованием беспилотнх летательных аппаратов пришлась значительная часть жертв. На территории Херсонской области, которая контролируется Правительством Украины, половина жертв среди гражданских лиц была вызвана атаками БПЛА. Дроны также наносили удары по гражданским лицам в оккупированных Донецке и Горловке (Донецкая область)".

РЕКЛАМА:

Детали: Подавляющее большинство жертв среди гражданского населения (92%) и повреждения образовательных и медицинских учреждений (96%) в сентябре продолжали происходить на контролируемой Украиной территории.

Предыстория: 

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в апрельском отчете сообщила, что в марте россияне убили и ранили более 600 гражданских: на 20% больше, чем в феврале. 57 из них – дети.

жертвыООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS

футбол"Шахтер" снова не забил: горняки проиграли "Арсеналу" в Лондоне

Буданов: Первые войска КНДР могут прибыть в Курскую область уже 23 октября

Шмыгаль: Вместо МСЭК введут новую европейскую модель

МСЭК будут ликвидированы до 31 декабря – Зеленский ввел в действие решение СНБО

Генпрокурор Костин заявил об отставке

Все новости...
жертвы
В Донецкой области армия РФ за сутки убила 1 гражданского и ранила еще 2
В ДТП под Винницей погибли 6 человек, в числе которых двое несовершеннолетних
В результате российского обстрела погиб мирный житель Купянщины
Последние новости
04:46
ISW: Путин на саммите BRICS хочет создать механизмы для усиления войны
04:08
ФутболРоссийский бизнесмен хочет купить клуб итальянской Серии А
03:48
СМИ: Блогерша получила 6,65 млн грн за организацию чемпионата по спортивной гимнастике
03:10
В Киевской области ПВО работает по беспилотникам
02:38
Зеленский: Взаимное прекращение воздушных атак по энергетике может завершить горячую фазу войны
02:23
Что нужно знать об овуляции: наука развенчивает мифы
02:06
ФутболГендиректор "Шахтера": Судаков заинтересовал "Манчестер Сити"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
обновляетсяРоссийские военные запустили ударные дроны по Украине
00:13
Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS
Все новости...
Реклама:
Реклама: