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Україна повернула з РФ 501 полеглого захисника

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 жовтня 2024, 15:25
Україна повернула з РФ 501 полеглого захисника
ілюстративне фото "Радіо Свобода"

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 501 полеглого оборонця.

Джерело: Координаційний штаб

Деталі: Повідомляється, що зокрема вдалося репатріювати 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців із Мар’їнського напрямку, 6 тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку, 4 полеглих воїна на Запорізькому напрямку,  7 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку. Також вдалося повернути 1 тіло з моргу на території РФ.

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Дослівно: "Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання".

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