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Украина вернула из РФ 501 павшего защитника

Валентина РоманенкоПятница, 18 октября 2024, 15:25
Украина вернула из РФ 501 павшего защитника
иллюстративное фото «Радио Свобода»

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 501 павшего защитника.

Источник: Координационный штаб

Детали: Сообщается, что в частности удалось репатриировать 382 тела защитников, погибших на Авдеевском направлении, 56 павших воинов с Бахмутского направления, 45 тел защитников с Марьинского направления, 6 тел павших защитников на Угледарском направлении, 4 павших воина на Запорожском направлении, 7 тел защитников, воевавших на Луганском направлении. Также удалось вернуть 1 тело из морга на территории РФ.

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Дословно: "Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения".

обменвойнаРосcия
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