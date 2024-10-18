"Час прокидатись": голова МЗС України закликав Захід відреагувати на військових КНДР у Росії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що Захід повинен відреагувати на перекидання Північною Кореєю своїх військових в Росію для війни проти України.

Джерело: Сибіга у мережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Сибіга наголосив, що на боці Росії можуть почати воювати регулярні військові КНДР, не завербовані добровольці.

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"Євроатлантична спільнота має прокинутись і усвідомити, що КНДР вже вторгається у Європу поруч з Росією, і діяти невідкладно. Росія здійснила серйозну ескалацію агресії, залучаючи КНДР на рівні сторони у війні. Вимагаємо негайної і сильної реакції євроатлантичної спільноти і всього світу", – заявив Андрій Сибіга.

Він продовжує, що найкращою відповіддю була би повна підтримка запропонованого Україною "плану перемоги".

"Росія розширює війну. У відповідь партнери мають посилити військову підтримку України. Зняти обмеження на далекобійні удари. Почати перехоплювати російські ракети і дрони над Україною. Дати запрошення у НАТО. Посилити інвестиції в ОПК України. Дійте!", – закликав Сибіга.

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Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що близько 11 тисяч піхотинців з КНДР можуть залучити у війну з листопада.

США висловили стурбованість звістками про те, що північнокорейських військових можуть долучити до війни проти України на боці Росії.

Генсек НАТО Марк Рютте 16 жовтня казав, що не може підтвердити участь північнокорейських військових у бойових діях в Україні.

У розвідці Естонії вважають, що участь північнокорейських солдатів у війні на боці Росії не змінить ситуацію на фронті.