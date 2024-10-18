"Пора проснуться": глава МИД Украины призвал Запад отреагировать на военных КНДР в России

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что Запад должен отреагировать на переброску Северной Кореей своих военных в Россию для войны против Украины.

Источник: Сибига в сети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Сибига отметил, что на стороне России могут начать воевать регулярные военные КНДР, не завербованные добровольцы.

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"Евроатлантическое сообщество должно проснуться и осознать, что КНДР уже вторгается в Европу рядом с Россией, и действовать безотлагательно. Россия осуществила серьезную эскалацию агрессии, привлекая КНДР на уровне стороны в войне. Требуем немедленной и сильной реакции евроатлантического сообщества и всего мира", – заявил Андрей Сибига.

Он продолжает, что лучшим ответом была бы полная поддержка предложенного Украиной "плана победы".

"Россия расширяет войну. В ответ партнеры должны усилить военную поддержку Украины. Снять ограничения на дальнобойные удары. Начать перехватывать российские ракеты и дроны над Украиной. Дать приглашение в НАТО. Усилить инвестиции в ОПК Украины. Действуйте!", – призвал Сибига.

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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что около 11 тысяч пехотинцев из КНДР могут привлечь к участию в войне с ноября.

США выразили обеспокоенность сизвестиями о том, что северокорейских военных могут привлечь к войне против Украины на стороне России.

Генсек НАТО Марк Рютте 16 октября говорил, что не может подтвердить участие северокорейских военных в боевых действиях в Украине.

В разведке Эстонии считают, что участие северокорейских солдат в войне на стороне России не изменит ситуацию на фронте.