Уряд показав відео, на якому військовим з КНДР видають російське спорядження

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті опублікував відео, на якому, як стверджується, північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження.

Джерело: пост Центру в соцмережах

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Деталі: У відомстві кажуть, що цим кадрам не більше 72 годин.

Повідомляється, що події, зображені на відео, відбуваються на Сергіївському полігоні на Далекому сході Росії.

Дослівно підпис під відео: "Ексклюзив. Як північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження".

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Більше деталей: Російське видання "Важные истории" встановило, що на відео дійсно чути корейську мову. Один із солдатів запитує корейською: "Що це?". Також чітко чути слово, яке перекладається як "вода".

Що передувало: Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.