Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Уряд показав відео, на якому військовим з КНДР видають російське спорядження

Євген КізіловП'ятниця, 18 жовтня 2024, 20:40
Уряд показав відео, на якому військовим з КНДР видають російське спорядження
фото: скриншот відео

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті опублікував відео, на якому, як стверджується, північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження.

Джерело: пост Центру в соцмережах

Реклама:

Деталі: У відомстві кажуть, що цим кадрам не більше 72 годин.

Повідомляється, що події, зображені на відео, відбуваються на Сергіївському полігоні на Далекому сході Росії.

Дослівно підпис під відео: "Ексклюзив. Як північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження".

РЕКЛАМА:

Більше деталей: Російське видання "Важные истории" встановило, що на відео дійсно чути корейську мову. Один із солдатів запитує корейською: "Що це?". Також чітко чути слово, яке перекладається як "вода".

Що передувало: Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.

Північна КореяРосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Гарріс назвала Трампа "фашистом", який прагне "безконтрольної влади"

Politico: Щонайменше п’ять країн чинять опір вступу України до НАТО

Білий дім: КНДР відправила не менше 3000 військових до Росії

списокПонад чверть прокурорів Хмельниччини та Черкащини мають інвалідність – ОГП

США дадуть Україні $20 млрд у межах кредиту G7 коштом росактивів

У Рівному викрили посадовицю МСЕК, яка "заробляла" на ухилянтах

Усі новини...
У Покровську встановлюють "зуби дракона" та радять виїжджати
Сили Оборони звільнили та зачистили село Кругляківка на Харківщині – ГУР
Байден заявив, що консенсусу про далекобійні удари по Росії зараз немає
Останні новини
06:04
Туреччина завдала авіаударів по цілях в Іраку та Сирії
05:54
футболШовковський назвав кадрові втрати "Динамо" перед матчем з "Ромою"
05:25
ISW: Росія не заручилася міжнародною підтримкою на саміті БРІКС
04:00
футболНазвані найкращий гравець і тренер 10 туру УПЛ
03:59
У Чернівецькій області зареєстрували землетрус магнітудою  3,1 бала
03:04
Гарріс назвала Трампа "фашистом", який прагне "безконтрольної влади"
02:44
доповненоУ Києві та області ППО збивала безпілотники
02:07
Зірковий норвезький гірськолижник пропустить весь сезон-2024/25
01:47
В окупованому Криму відбивали ракетну атаку
01:19
оновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні ударні БпЛА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: