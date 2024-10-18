Уряд показав відео, на якому військовим з КНДР видають російське спорядження
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті опублікував відео, на якому, як стверджується, північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження.
Джерело: пост Центру в соцмережах
Деталі: У відомстві кажуть, що цим кадрам не більше 72 годин.
Повідомляється, що події, зображені на відео, відбуваються на Сергіївському полігоні на Далекому сході Росії.
Дослівно підпис під відео: "Ексклюзив. Як північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження".
Більше деталей: Російське видання "Важные истории" встановило, що на відео дійсно чути корейську мову. Один із солдатів запитує корейською: "Що це?". Також чітко чути слово, яке перекладається як "вода".
Що передувало: Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.